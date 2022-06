Cu toții am așteptat cu nerabdare vara, mai ales pentru ca este, fara doar și poate, anotimpul in care ne facem cele mai frumoase amintiri și in care mancam și bem preparate reci. Ei bine, pentru ca știm cat de important este sa ne racorim atunci cand temperaturile sunt foarte ridicate, noi iți prezentam cea mai simpla și deliciosa rețeta pentru „ciupercuțe” inghețate. De ce ingrediente avem nevoie pentru aceasta delicatesa, dar și care este modul de preparare. Este simplu de preparat și nu trebuie sa-ți pierzi prea mult timp prin bucatarie, iar acest preparat este preferatul copiilor, dar și…