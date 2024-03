Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care te numeri printre persoanele care se afla in perioada postul de dinaintea Paștelui, sigur ai nevoie de o lista variata cu preparate, atat feluri de mancare, cat și deserturi, pentru a trece cu brio aceasta perioada de curațare sufleteasca. Noi iți propunem sa incerci și rețeta de chec…

- In cazul in care și tu ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem rețeta de tarta de post cu gem de afine. Iata cum poți pregati acest desert rapid și ieftin pe care il poți prepara alaturi de cei mici!

- Salamul de biscuiți este unul dintre cele mai populare deserturi. Aceasta rețeta mai este numita și desertul copilariei, fiind una dintre cele mai preparate rețete de cei batrani pentru nepoți. Salamul de biscuiți il gasim foarte ușor in comerț, dar gustul celui facut in casa este unul aparte. Iata…

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi de Dragobete, noi iți propunem rețeta de clafoutis cu pere. Iata cum se prepara acest preparat dulce, rapid și ieftin pe care il poți prepara alaturi de persoana iubita!

- Checul este unul dintre cele mai delicioase deserturi pe care aproape toate gospodinele știu sa il prepare. Gatit intr-o varietate de feluri, acest deșert rapid poate deveni un rasfaț chiar și pentru cele mai pretențioase persoane. Iata cum se prepara rețeta de chec cu mere și fulgi de ovaz!

- Daca ești in cautarea unui deSert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi de Valentine's Day, noi iți propunem rețeta de sorbet de capsuni cu busuioc. Iata cum se prepara acest desert rapid și ieftin pe care il poți prepara alaturi de persoana iubita!

- Daca ești in cautarea unui deșert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem prajitura cu iaurt și frișca. Iata cum se prepara!

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi, noi iți propunem o rețeta simpla de gogoși fara lapte și oua. Iata cum se prepara gogoșile ca in vremea copilariei!