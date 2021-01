Stiri pe aceeasi tema

- Dupa violentele produse miercurea trecuta la cladirea Capitoliului, retelele de socializare Twitter si Facebook i-au suspendat conturile presedintelui Trump, iar ulterior au anuntat ca i le inchid pe termen nedefinit. El a postat apoi de contul oficial de Twitter al presedintiei SUA, @POTUS, dar mesajele…

- Siteul Parler a fost suspendat de Apple din aplicatia sa App Store. Compania a declarat ca suspendarea va ramane in vigoare atata timp cat serviciile sale continua sa distribuie postari care incita la violenta. Google a suspendat deja aplicatia, care este populara printre sustinatorii lui Donald…

- Criza provocata de noul coronavirus continua inclusiv la nivel economic. Unul dintre efectele noii tulpini aparuta in Marea Britanie a fost caderea burselor europene, indicele paneuropean STOXX coborand cu aproape 2%, in timp ce la București indicele BET inregistra o scadere de 1,53%. Evident ca nu…

- Reglementarile propuse, care ar urma sa fie anuntate marti de comisarul responsabil cu o Europa pregatita pentru era digitala, Margrethe Vestager, si de comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, vor afecta probabil Amazon.com, Apple, Facebook si Google, subsidiara Alphabet. Reglementarile,…

- Proiectul pentru aparare, in valoare de 740 de miliarde de dolari, a fost adoptat de ambele camere ale Congresului cu o majoritate de doua treimi, dar trebuie sa treaca si de veto-ul presedintelui. Trump a risipit sperantele sustinatorilor proiectului, ca sprijinul bipartizan puternic de care beneficiaza…

- Justiția din California respinge decizia lui Trump de a ingheța acordarea vizelor de munca in IT, ce afecta giganții din Silicon Valley Un tribunal din California a decis marti in favoarea companiilor din Silicon Valley care contestau inghetarea unor vize de munca decisa de presedintele american Donald…

- Marți, autoritațile americane au declanșat o acțiune judiciara importanta împotriva Google pe care o acuza de abuz de poziție dominanta în legatura cu cautarea online și publicitatea online. Este cea mai mare astfel de ofensiva declanșata de autoritațile SUA împotriva unui gigant tech…

- Google este acuzat de incalcarea legislatiei concurentei prin modul in care isi trateaza concurenta pe motorul de cautare si in publicitatea firmelor rivale - prin care cauta sa-si pastreze dominatia motorului de cautare si sa se foloseasca de puterea pe care o are pentru a vinde si mai multa publicitate.…