Rețeaua de la Socola a deputatului Ungureanu. Devalizarea spitalului intră într-o nouă etapă, cu concursul ministerului La Institutul de Psihiatrie Socola au ajuns sa fie cumparate pana și tacerea avertizoarelor de integritate, tocmai persoanele desemnate sa sesizeze abuzurile din unitatea medicala. Corupția și rubedeniile guverneaza spitalul, iar parghiile care țin in viața aceasta papușa bolnava duc direct la Ministerul Sanatații. Fostul șef al Corpului de Control al Ministerului Sanatații, consilier parlamentar al deputatului Emanuel Ungureanu, este unul dintre papușarii care scoate basma curata echipa mafiota de la Socola. Deputatul USR Emanuel Ungureanu și-a format o rețea asemeni celor ale serviciilor secrete.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

