- Mihai Viteazul († 19 August 1601 la Turda) Muri eroul farʼ de razbunare, Ucis de mana silnica, hoteasca, Sfarsindu-si viata mandra, vitejeasca, Cum cade de securi stejarul tare. Si moartea-i cruda sa-i indestuleasca Pe lasii sai dusmani, nu fuse-n stare, Asupra mortului fara aparare, Se razbuna „nobletea“…

- Compania romaneasca de cercetare și high tech in agricultura, Chromosome Dynamics, a finalizat construcția unei fabrici de ingrașaminte și biostimulatori, in localitatea Filiași din județul Dolj, in urma unei investiții de peste 100.000 de euro, producția sa inceapa in vara acestui an. Este vorba de…

- ”Penny isi continua planul de extindere prin deschiderea a doua noi magazine in Sibiu si Livezeni, zona metropolitana a municipiului Targu Mures”, anunta compania. Magazinul din Sibiu, judetul Sibiu, are o suprafata de vanzare de 799,3 mp. Magazinul dispune de 38 de locuri de parcare, dintre care doua…

- PENNY, unul dintre cei mai activi retaileri din Romania, anunța programul magazinelor pentru perioada imediat urmatoare. Astfel, in ziua de Paște, 24 aprilie, PENNY inchide magazinele din intreaga țara. Programul pentru perioada 20 aprilie 2022 – 25 aprilie 2022 este urmatorul: 20 aprilie 2022 – 22…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena”, din subordinea Consiliului Județean Alba, a organizat, in perioada 21 februarie – 11 aprilie 2022, Concursul Național de Arte Plastice „Familia Regala a Romaniei prin ochi de copil”, concurs care a atras un numar record de participanți: 238 de copii și tineri din…

- Lupta oarba in Parlament, unde atacurile ajung sa nu mai țina cont de logica, de contexte punctuale, iar atacurile sunt duse la nivel general, unde toți cei vizați sunt „o apa și-un pamant”. Intr-un comunicat de presa populist, USR spune: „Coalitia saraciei, patronata de presedintele Klaus Iohannis,…