Stiri pe aceeasi tema

- Buy Now, Pay Later (BNPL) incepe sa devina o soluție de plata tot mai populara in Romania, a explicat la retailArena 2023 Dan Stanica, Director of Ecommerce Business tbi bank. tbi bank a adus in piața conceptul de Buy Now, Pay Later, BNPL inca din 2018. Dar, pentru a fi mai clar, conceptul…

- Veniturile totale din servicii postale au depasit anul trecut 4,6 miliarde lei, cu 11% mai mult fata de 2021, circa 81% provenind din traficul de colete, informeaza un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), preluat de Agerpres. In functie de veniturile…

- “Opriti poluarea”, a strigat o protestatara imbracata in negru, dupa ce l-a lovit pe O’Leary cu placinta in fata, in timp ce acesta se pregatea sa faca o fotografie cu un portret de carton al presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. O a doua protestatara l-a lovit apoi in ceafa cu o alta…

- Comisia a spus ca in 2021, 16 milioane de persoane din UE, Spatiul Economic European (SEE), Asociatia Europeana de Liber Schimb (AELS) si Elvetia locuiau sau lucrau in afara propriei zone. Pentru multi cetateni ai UE, obtinerea accesului la servicii medicale sau sociale din alte state membre si rambursarea…

- ” Astazi, in prezenta primarului Allen Coliban si a presedintelui Agentiei Romane pentru Investitii si Comert Exterior (ARICE), Rares Burlacu, reprezentantii companiei germane DIEHL Controls, in parteneriat cu compania de investitii in parcuri industriale si logistice CTP, au pus piatra de temelie a…

- Comunicat de presa Cuplari de conducte: joi-vineri, Calea Aradului, Miresei, Amurgului. De joi, 24.08.2023, orele 22, pana vineri, 25.08.2023, ora 8 dimineata, se vor executa doua cuplari de conducte la intersectia strazilor C.Aradului cu Miresei și C.Aradului cu Amurgului. Lucrarile fac parte din…

- Publicația Solid News susține ca METRO, Carrefour, CORA, Auchan, Mega Image, Flanco, Altex, IKEA, Penny, eMAG și-au redus prin artificii financiare profiturile obținute in Romania și fie le-au mutat in țarile de origine, fie le-au plimbat prin vehicule fiscale in paradisuri. Așa-zișii “șmecheri” ai…