- A fost confirmat primul caz de infectare cu Covid-19 in Olanda. Un pacient care a calatorit recent in Italia a fost infectat cu coronavirus, relateaza institutul olandez pentru Sanatate Publica si Mediu (RIVM). De asemenea, a fost depistat primul caz de COVID-19 si in Irlanda de Nord.

- Gripa sezoniera omoara anual 60.000 de oameni in Europa, deși cetațenii europeni dispun de un vaccin pentru a se proteja, a subliniat directorul Organizației Mondiale a Sanatații pentru batranul continent, citat de AFP, potrivit Hotnews. „Sa nu uitam ca avem circa 60.000 de morți din cauza gripei sezoniere…

- Critici dure in adresa ministrului Sanatatii. Fractiunea parlamentara PAS crede ca Viorica Dumbraveanu nu a reactionat corespunzator si prompt dupa raspandirea virusului COVID -19 in Europa, in special in Italia.

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Numarul cazurilor de coronavirus in provincia Hubei a trecut de 14.000 intr-o singura zi, dintre care 1.310 au murit, iar 3.441 de pacienti s-au vindecat si au fost externati din spital. In total sunt peste 60.000 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care 1.369 de persoane au murit, iar 6.060…

- Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țari ale UE au ajuns joi dimineața la un preacord pentru reformarea condițiilor de munca ale șoferilor de tir, un dosar ultrasensibil marcat de opoziția dintre Est și Vest, scrie AFP. „Am ajuns la un acord preliminar”, a scris pe Twitter, fara a…

