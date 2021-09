Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș. Anexele au fost intocmite pe baza ratei de infectare din ultimele 14 zile, in baza careia sunt stabilite restricțiile conform ... The post Restricții in localitațile din Timiș unde a crescut rata de infectare cu covid appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .