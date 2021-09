Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care se vor aplica de sambata in Popesti-Leordeni si Peris, unde rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile este vineri de 2,10, respectiv de 2,01 la mia de locuitori. Printre acestea se numara faptul…

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 crește semnificativ de la o zi la alta, astfel unele localitați deja se tem de valul care este tot mai aproape de noi. Recent, autoritațile au impus noi restricții in…

- Peste 80% dintre cazurile Covid din saptamana 30 august - 5 septembrie au fost confirmate in randul persoanelor nevaccinate, arata o analiza INSP publicata miercuri. In ceea ce privește numarul deceselor, aproape 93% dintre ele s-au produs in randul celor nevaccinați.5% dintre decese au fost la persoane…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, astfel in urma numarului crescut de cazuri Covid-19 sunt așteptate noi restricții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a vorbit chiar astazi despre masurile care vor fi luate, cat și despre conditiile in care se vor desfasura marile adunari,…

- Ultimul raport INSP pentru saptamana 19-25 iulie arata ca toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate. In saptamana 19 – 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Iași, Cluj și Timiș. -82.4% din cazurile confirmate au fost inregistrate la…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita a spus ca la nivel national, potrivit celei mai recente estimari, 44% din populatie s-a imunizat impotriva COVID-19, iar in Cluj, Ilfov si Bucuresti, procentul este de peste 60%.

- In urma cu cateva minute, imediat dupa emiterea mesajului RO-ALERT de averse torențiale, la nord de București a fost observat un nor-palnie cu tendinta de dezvoltare a unei tornade. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o avertizare Cod rosu de ploi torentiale și vijelii in localitati…

- Cuplul italian cel mai iubit de publicul internațional „Al Bano&Romina Power” iși reia „LIVE TOUR 2021”, intrerupt in 2020 din cauza pademiei Covid -19. 11 noiembrie 2021 din București (Sala Palatului), 13 Noiembrie- Cluj Napoca (BT ARENA) pentru prima data impreuna in Cluj O ocazie speciala de a putea…