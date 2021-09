Stiri pe aceeasi tema

- In comuna ieșeana Rachiteni vor fi impuse restricții de circulație pe timpul nopții dupa ce incidența cumulata la mia de locuitori a ajuns la 4,56.Prefectul de Iași, Marian Grigoraș, a anunțat ca „numarul de cazuri pozitive cu COVID-19 din comuna Rachiteni a continuat sa creasca și a ajuns la o incidența…

- In perioada 29-31 iulie 2021, in intervalul orelor 12:00-20:00, pe teritoriul Rominiei au fost instituite restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe intreaga rețea rutiera, exceptind județele: Harghita, Neamț, Suceava și Botoșani. Masura este…

- Vor fi instituite restrictii de circulatie, joi, vineri si sambata, in intervalul orar 12:00-20:00 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe intreaga retea rutiera, exceptand judetele Harghita, Neamt, Suceava si Botosani. Masura vine ca urmare a avertizarilor de…

- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNAIR) anunta restrictii de circulatie joi, vineri si sambata, in intervalul orar 12:00 – 20:00, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe intreaga retea rutiera, exceptand judetele Harghita, Neamt,…

- Restricții de circulație la Alba Iulia, in perioada 2-4 iulie, pentru desfașurarea Alba Iulia Music & Film Festival. Strazile vizate Restricții de circulație la Alba Iulia, in perioada 2-4 iulie, pentru desfașurarea Alba Iulia Music & Film Festival. Strazile vizate In perioada 2-4 iulie, circulatia…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, in zona Arenei Nationale, iar miercuri vor fi interzise stationarile pe arterele care fac parte din perimetrul de siguranta, masuri luate cu ocazia meciului de fotbal dintre Ucraina si Macedonia de Nord, transmite Primaria Capitalei prin intermediul unui comunicat,…

- Circualția va fi restricționata duminica pe DN67, in județul Gorj, pentru desfașurarea Campionatului Național de Viteza in Coasta. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru a permite desfasurarea celei de a patra etape a Campionatului National de viteza in coasta, traficul rutier va fi inchis sambata, 5 iunie, in intervalul orar 08:00 13:30 si 14:30 ndash; 19:00 si duminica, 6 iunie, in…