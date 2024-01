Dupa ani intregi de modificari de reglementare, Washingtonul impune acum cea mai riguroasa revizuire a celei mai mari piețe de obligațiuni din lume din ultimele decenii. Președintele Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori, Gary Gensler, care a supervizat in trecut gestionarea datoriei federale in cadrul Trezoreriei SUA, a promovat o inițiativa care prevede […] The post Resetarea celei mai mari piețe de obligațiuni din lume. Miza de 26 trilioane de dolari first appeared on Ziarul National .