Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost declarat indezirabil in Republica Moldova si extradat de autoritatile de la Chisinau din cauza ca "pregateste si desfasoara actiuni indreptate spre schimbarea prin violenta a regimului constitutional", se arata intr-un document al Ministerului moldovean de Interne…

- Cristian Rizea a fost declarat persoana indezirabila pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani. El a fost preluat preluat joi seara, de politistii romani, si urmeaza sa fie incarcerat. Fostul deputat Cristian Rizea – dat in urmarire internationala de autoritatile romane in urma unei condamnari…

- Fostul deputat roman Cristian Rizea a fost extradat in Romania, dupa ce Inspectoratul General pentru Migratie de la Chisinau l a declarat persoana indezirabila pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani.Cetateanul Romaniei, Rizea Cristian, a fost declarat de catre Inspectoratul General…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal in Romania pentru corupție, a fost arestat in Republica Moldova și este extradat in Romania chiar in noaptea de joi. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau, Rizea a fost declarat persoana…

- Ședința CSAT care a avut loc la Palatul Cotroceni s-a incheiat dupa trei ore. Conform Administrației Preziențiale, țara noastra va cumpara avioane americane de vanatoare de tip F-35. Discuțiile s-au axat in special pe situația securitații in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, al intervențiilor…

- Operatorul aerian Wizz Air a suspendat, de marți, cursele catre si dinspre Chisinau. Reprezentanții companiei invoca „riscul de securitate ridicat, dar nu iminent” din spatiul aerian al Republicii Moldova. „Siguranța pasagerilor și a echipajului ramane prioritatea numarul unu a Wizz Air, iar ca urmare…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca sambata au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 82.428 de persoane, dintre care 8.103 cetateni ucraineni. „Astfel, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana la data de 04.03.2023, ora 24.00, la nivel national,…

- Podul Zatoka, din sudul Ucrainei, in apropiere de Odesa, aflat pe cel mai important drum care duce spre Republica Moldova și Romania, a fost distrus in urma unei explozii provocate, cel mai probabil, de un atac cu o drona marina de suprafața. Pe imaginile aparute pe rețelele de socializare se vede cum,…