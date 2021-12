Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul fixat in Constitutia Republicii Belarus de a mentine neutralitatea si statutul de tara non-nucleara a fost inlocuit in proiectul noii legi fundamentale a acestei tari printr-un punct ce exclude "agresiunea militara de pe teritoriul sau".

- Obiectivul fixat in Constitutia Republicii Belarus de a mentine neutralitatea si statutul de tara non-nucleara a fost inlocuit in proiectul noii legi fundamentale a acestei tari printr-un punct ce exclude "agresiunea militara de pe teritoriul sau", informeaza TASS.

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei din Republica Belarus a acuzat marti Polonia de agravarea crizei in curs la frontiera intre cele doua tari, unde au loc ciocniri intre fortele poloneze si migranti care vor sa ajunga in Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP. "Obiectivul partii poloneze…

- „Am tinut in mod special sa revin astazi aici, pentru a marca impreuna cu dumneavoastra cei 25 de ani de functionare a Unitatii 1 a Centralei Nucleare Cernavoda. Aceasta unitate a asigurat, pana in prezent, 9% din consumul national de energie electrica si dorim sa contribuie in continuare la securitatea…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat duminica, 3 octombrie, dupa Congresul USR PLUS , ca luni va merge la Strasbourg si va discuta cu membrii Renew Europe despre alegerea unui noi lider al grupului din Parlamentul European, informeaza Agerpres . „Am anuntat asta inca din campanie. Mi-am informat…

- Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, anunța ca va renunța in 2023 la aceasta funcție, pentru ca partidul sa se pregateasca de alegerile prezidențiale din 2024 cu o conducerea aleasa in urma unei evaluari a parcursului din perioada 2021-2023. „O sa propunem și modificarea statutulu in…