Stiri pe aceeasi tema

- Elișa Roman, reporterul Xtra Night Show, este insarcinata in 4 luni. Vestea a fost data chiar de ea, prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde a postat o serie de poze cu care și-a bucurat urmaritorii. Iata primele imagini cu burtica de graviduța a tinerei!

- Armata israeliana a afirmat marti ca a "neutralizat" militanti Hamas ascunsi intr-un spital din Jenin, in Cisiordania ocupata, care pregateau un atac iminent, informeaza Reuters.Fortele armate l-au identificat pe unul din suspecti: Mohammad Jalamneh, in varsta de 27 de ani; se pare ca acesta avea…

- Regele Charles a fost externat de la clinica privata la care a suferit o intervenție chirurgicala, luni dupa-amiaza, 29 ianuarie 2024. Monarhul a fost fotografiat alaturi de partenera lui de viața, Regina Camilla. Cum i-a intampinat capul Familiei Regale britanice pe paparazzi. Foto Regele Charles a…

- Cuplurile care doresc sa oficieze cununia civila anul acesta trebuie sa se pregateasca din timp, deoarece au nevoie de anumite acte. Care sunt acestea, aflați in randurile urmatoare. Cununie civila in aer liber 2024 Cei care au decis sa faca marele pas anul acesta și vor sa spuna “da” in fața ofițerului…

- Bucurie mare in familia lui Gica Hagi! Fiul lui, Ianis Hagi, in varsta de 25 de ani, s-a casatorit civil cu aleasa inimii sale, Elena Tanase, in prima zi de Craciun. Primele declarații ale proaspeților insuraței! Ianis Hagi s-a cununat civil cu Elena Tanase Ianis Hagi a facut cununia civila chiar in…

- Modelele din seria iPhone 15 abia incep sa se gaseasca in stocurile magazinelor, dupa multe luni in care multe dintre variante puteau fi cumparate doar la pre-comanda, dar Apple nu sta pe loc și lucreaza de zor la urmatoarea generație de smartphone-uri, iPhone 16. Acestea vor debuta anul viitor, in…

- In cadrul evenimentului N Festival din Coreea de Sud, Hyundai a publicat primele imagini cu cea mai puternica versiune a lui Ioniq 5 de pana acum. Aceasta este botezata Ioniq 5 e N1 Cup și este o versiune creata exclusiv pentru competiție. De altfel, noul model va concura intr-o noua serie monomarca,…

- Primele imagini cu Transapuseana, mult asteptatul drum peste Muntii Motilor! Lotul 1 al Drumului Județan DJ 107, Aiud - Bucium sau Transapuseana este aproape finalizat. Pe data de 15 decembrie va avea loc recepția pe cei 43 de kilometri.Drumul județean DJ 107I, devenit cunoscut ca și „Transalpina de…