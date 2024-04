Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Israelul dezaluie imagini din camera secreta a armatei din timpul atacului iranianArmata israeliana a publicat imagini din camera de control a forțelor aeriene israeliene de la sediul subteran al IDF. Primele interceptari ale rachetelor și dronelor iraniene au fost efectuate duminica dimineața.

- Iranul a atacat Israelul cu peste trei sute de drone și rachete. Teheranul a avertizat SUA sa nu se implice in conflict, in timp ce avioane și sisteme antiaeriene americane au doborat dronele iraniene. Imagini din orașele israeliene, publicate pe rețelele sociale, au aratat explozii pe cer, in timp…

- Iordania și Irakul și-au redeschis spațiul aerian, duminica, dupa ce l-au inchis in timpul nopții trecute, scrie Sky News.Televiziunea de stat din Iordania a declarat ca țara a reluat operațiunile de trafic aerian, citand autoritațile aviatice, scrie mediafax.ro.

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, tocmai a facut un bilanț dupa atacul asupra Israelului de catre Iran. El spune ca peste 300 de drone și rachete trase asupra Israelului de catre Iran.

- Iran a lansat un atac cu sute de drone asupra Israelului. Imagini din orașele israeliene, publicate pe rețelele sociale, arata explozii pe cer, in timp ce dronele și rachetele lansate de Teheran sunt interceptate. Autoritatile israeliene au avertizat populatia sa ramana in case. Valul de lovituri lansate…

- Iranul ar fi lansat un atac impotriva Israelului cu zeci de drone, potrivit site-ului de știri Axios. Dronele ar putea junge in cateva ore pe teritoriul Israelului.Armata israeliana a confirmat lansarea atacului iranian si a declarat ca dronele vor avea nevoie de cateva ore pentru a ajunge in Israel Intr-o…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari, a remarcat ca statul evreu „va continua sa-i urmareasca pe liderii Hamas și pe toți cei care au participat la masacrul din 7 octombrie” și „nu doar in Fașia Gaza”, ci și dincolo.

- Purtatorul de cuvant al IDF, contraamiramul Daniel Hagari a declarat ca un total de 21 de soldați au fost uciși in incidentul de ieri in centrul Gazei, aproape de comunitatea de granița Kissufim.El spune ca trupele operau intr-o zona la aproximativ 600 de metri de granița, distrugand structuri și…