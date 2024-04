Iran a lansat un atac cu sute de drone asupra Israelului. Imagini din orașele israeliene, publicate pe rețelele sociale, arata explozii pe cer, in timp ce dronele și rachetele lansate de Teheran sunt interceptate. Autoritatile israeliene au avertizat populatia sa ramana in case. Valul de lovituri lansate din Iran spre Israel pare sa se fi […] The post Iranul a atacat Israelul cu peste 200 de drone și rachete! Teheranul a avertizat SUA sa nu se implice! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .