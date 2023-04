REPORTAJ. Garduri de doi metri, „ca la grădina zoologică” în jurul blocurilor din Ferentari, înainte de Paște In acest timp, strazile se scufunda și se investește in pavele colorate și garduri. „Zici ca suntem la pușcarie, la gradina zoologica”, sunt nemulțumiți locuitorii din zona strazilor Iacob Andrei – Baciului, unde gardulețele din jurul blocurilor au fost inlocuite cu unele imense. Ferentari e al doilea cel mai intins cartier din Sectorul 5, dupa Rahova. Sunt peste 4 kilometri de la un capat la celalalt al Ferentariului, daca plimbarea incepe in zona cimitirului Israelit din Zețari și se termina la „Sebastian”, unde cartierul se imbina cu Rahova. Un melanj de strazi de case, blocuri de patru etaje… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Foști baroni ai Romaniei iși continua afacerile impreuna. Chiar daca baronul de Giurgiu și baronul de Teleorman au trecut prin arest și prin inchisoare pentru fapte de corupție, asta nu i-a impiedicat sa-și continue afacerile cu statul. Aproximativ 14 milioane de lei au fost alocate pentru asfaltarea…

- Un elev roman din doi este victima bullying-ului, 81% dintre elevi afirma ca au fost martori ai situațiilor de amenințare, umilire sau violența fizica, in școala unde invața. Salvați Copiii Romania, in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, ajuta școlile sa organizeze grupuri antibullying și…

- Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5 și fost primar al Sectorului 4, aflat in inchisoare unde ispașește o pedeapsa de 4 ani de inchisoare in Dosarul Colectiv anunța ca pregatește niște surprize placute. Inainte de asta insa, la aproape un an de la condamnare, el face o cronologie…

- Un copil care se plimba pe Canalul Plantelor din Giurgiu impreuna cu tatal sau a observat o lebada ranita la aripa. Impreuna cu tatal sau au cerut ajutorul pompierilor pentru a salva lebada care era in pericol de inec din cauza faptului ca avea gatul si aripa prinse in sfoara de nailon, printre vegetatia…

- Adrian Mititelu Jr. s-a injurat cu fanii adverși, imediat dupa Chindia - FCU Craiova, scor 0-0, din runda cu numarul 28 a Superligii. Adrian Mititelu Jr. nu este in conflict doar cu propriii fani, cei din Peluza Sud 1997. Fiul finanțatorului de la FCU Craiova s-a injurat și cu susținatorii celor de…

- Social Se lanseaza proiectul SCCUT / Teleormanencele vor putea beneficia gratuit de testare Papanicolau și HPV februarie 13, 2023 10:58 Joi, 16 februarie, in Sala de Conferințe a Centrului Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria, are loc evenimentul de lansare a proiectului Screening pentru…

- Tragedia s-a produs marți, in jurul pranzului, in satul Moșteni (jud. Giurgiu), pompierii ajunși la fața locului nemaiputand face nimic pentru batranul prins sub tavanul daramat al casei. Imediat dupa primirea apelului ce anunța incendiul din Moșteni, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul…

- Un accident rutier infiorator in care un motociclist a fost ranit grav, a avut loc zilele trecute in localitatea Lunca Ilvei, județul Giurgiu. Vlad este pompier și Catalina voluntar SMURD. Cei doi au intervenit, in timpul liber, la un accident rutier unde un tanar motociclist se zbatea intre viața și…