Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto francez Renault a decis luni sa inchida toate fabricile din Franta si implicit si productia, pe o perioada nedeterminata, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters, potrivit MEDIAFAX.Inchiderea vizeaza 12 uzine si 18.000 de angajati din Franta. Producatorul auto a…

- "De la finalul zilei de luni, 16 martie, Grupul Renault va opri toate operatiunile de productie din Franta pentru a-si proteja angajatii in contextul pandemiei de Covid-19, respectand masurile anuntate de guvernul francez", a anuntat compania. Inchiderea temporara vizeaza 12 situri si 18.000…

- Producatorul auto francez Renault a decis luni sa inchida toate fabricile din Franta si implicit si productia, pe o perioada nedeterminata, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters, citat de Mediafax și reporterglobal.ro.Inchiderea vizeaza 12 uzine si 18.

- Romania este al șaptelea mare producator de leguminoase din Uniunea Europeana, arata datele Eurostat, cu toate ca producția variaza semnificativ de la un an la altul, potrivit Agerpres.ro. In anul 2016, productia de leguminoase a Romaniei a fost de aproximativ 99.000 de tone, in 2017 s-a triplat pana…

- Renault a anuntat primele pierderi din ultimii 10 ani si are un plan de reducere a costurilor cu 2 miliarde de euro in urmatorii trei ani. Productia uzinei Dacia a scazut in luna ianuarie cu 32%, iar productia SUV-ului Duster cu 40%, anunța MEDIAFAXPlaul de redresare al Renault și reducerile…

- Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni de…

- Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni…

- Filmul sud-coreean "Parasite", regizat de Bong Joon Ho, a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj international la cea de-a 92-a editie a galei de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles. La aceasta categorie au concurat productiile cinematografice…