- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Grupul Enel SpA va ieși de pe piața din Rusia in cateva luni, a anunțat directorul general Francesco Starace, intr-un interviu pentru Bloomberg TV. „Suntem in procesul de vanzare a activelor de productie a energiei. Cu regret, cred ca trebuie sa urmam exemplul celorlalti”,…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca invadatorii ruși jefuiesc proprietați, fura mașini sau chiar aparatura electrocasnica și alimente pe care le trimit apoi in Rusia, scrie pravda.com.ua.

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau luni. Discuțiile au loc prin videoconferința și ambele parți au transmis mesaje conform carora inregistreaza progrese. Delegația ucraineana se așteapta sa obțina rezultate concrete in zilele urmatoare. Pana atunci, ministerul britanic al Apararii spune ca…

- Kremlinul ar pregati o operațiune speciala pentru a-l inlocui pe Volodimir Zelenski cu fostul președinte Viktor Ianukovici, transmite presa ucraineana , cu referire la surse in serviciile de informații din țara.

- O ploaie de condamnari și sancțiuni s-a abatut asupra Rusiei de la declanșarea, joia trecuta, a acțiunii sale militare impotriva Ucrainei, poziții exprimate indeosebi de catre țarile europene și Statele Unite. Presa internaționala remarca insa faptul ca in chestiunea agresarii Ucrainei, nu toata comunitatea…

- Un jurnalist rus al publicației Meduza, una dintre puținele instituții media din Rusia care nu sunt controlate de stat, susține într-un editorial publicat de Foreign Policy ca presa aflata pe statul de plata al Kremlinului nu se pregatește de razboi. Alexei Kovalek susține ca, înainte de…

- In anume scoli discrete unde sunt educati ofiterii de informatii de rang inalt destinati misiunilor cu caracter de unicat care uneori au schimbat soarta lumii, am auzit ca primul an de studii incepe prin invitatia de a reflecta la spusele lui Garry Kasparov: „Am folosit atacul deoarece era singurul…

- Maxim Konstantinov a murit inghețat pe strada dupa ce a cazut sub gheața de pe rau și s-a udat, transmite serviciul de presa al departamentului regional al Comisiei de Investigații. Potrivit informațiilor preliminare, pe 27 decembrie, copilul a mers cu autobuzul la școala, dar nu a ajuns niciodata acolo…