Anunturile despre renuntarea la masca pe plaja sau la munte, despre deschiderea piscinelor interioare si functionarea restaurantelor la 50% din capacitatea totala au facut sa creasca vanzarea de turism intern, spune Alin Burcea, vicepresedinte ANAT. Noile anunturi facute de guvernanti, cu privire la renuntarea anumitor restrictii impuse in contextul pandemiei de Covid-19, au starnit apetitul turistilor de a calatori in interiorul tarii, lucru care s-a vazut si la nivelul vanzarii de turism intern. Alin Burcea, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) a declarat, in cadrul…