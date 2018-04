Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a legat sambata soarta celor doi soldati greci inchisi in Turcia de extradarea de catre Atena a opt presupusi pucisti turci care au fugit in Grecia dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Potrivit…

- Atena va continua eforturile bilaterale de rezolvare a chestiunii celor doi soldati greci detinuti in Turcia, dar conteaza de asemenea pe sprijinul partenerilor sai din UE, a declarat vineri prim-ministrul grec Alexis Tsipras, informeaza Reuters. Cei doi soldati au fost retinuti si…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, marti, ca NATO nu inseamna doar SUA, adaugand ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au un statut egal cu cel al Statelor Unite, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Intr-un discurs sustinut in fata grupului parlamentar…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…