Stiri pe aceeasi tema

- Seturi de mingi diferite pentru fiecare jucator, manusi din latex pentru copii de mingi si schimbarea terenului pe parti opuse, sunt cateva dintre masurile sanitare prezentate vineri in vederea unei reveniri la competitie atunci cand guvernele nationale o vor permite, informeaza AFP. "Aceste directive…

- Spitalul de Urgența din Targu Carbunești, unitate medicala COVID in județul Gorj, a primit vineri o donație, constand in maști de protecție și manuși sterile. Produsele au fost oferite de Asociația pentru Democrație Educație Respect Targu Jiu, care deruleaza campania „Salvam ingerii albi”. Spitalul…

- In India , poliția nu ezita sa-i bata pe strada pe cei care nu respecta regulile de izolare și nu poarta maști de protecție. Intre timp, polițiștii și-au diversificat metodele de descurajare, unele discutabile. Astfel, trei barbați care se deplasau cu o motoreta au fost opriți de poliția din Tiruppur,…

- Primaria Dragomiresti a inceput sa distribuie maști de protecție si manuși locuitorilor din intreaga comuna.Acestea sunt distribuite in mod gratuit in fiecare gospodarie.La ora transmiterii acestei stiri,in comuna Dragomiresti nu exista cazuri de COVID-19. “Primaria Dragomiresti a inceput in forta…

- Municipalitatea din Mangalia a initiat un program de sprijinire a persoanelor varstnice, a celor singure sau cu dizabilitati, precum si a celor aflate in autoizolare, in contextul pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat de presa transmis vineri de Primarie.Astfel, echipe ale municipalitatii…

- Poșta Romana a anunțat, miercuri, ca a inceput distribuirea pensiilor și incearca sa finalizeze acțiunea intr-un timp cat mai scurt. In Suceava, unde mai multe localitați sunt in carantina, poștașii se vor deplasa cu mașini. Pensiile vor fi date in plic, iar poștașii vor fi echipați corespunzator.Potrivit…

- Federatia americana de rugby, confruntata cu "constrangeri financiare insurmontabile" de la incheierea competitiilor nationale, ca urmare a pandemiei de coronavirus, si-a declarat luni falimentul, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Plasandu-se sub protectia capitolului 11 din Legea americana a…

- Doua femei au fost retinute in Capitala, fiind acuzate ca au incercat sa jefuiasca un batran de 86 de ani, dupa ce au intrat in apartamentul acestuia echipate cu masti si manusi chirurgicale, sub pretextul ca au venit sa-i dezinfecteze locuinta cu o substanta impotriva coronavirusului, scrie Agerpres.Procurorii…