Reguli de circulație în Anglia. Ce trebuie să știe șoferii care ajung în Marea Britanie Fiecare țara are propriile reguli pe drum, scrise sau nescrise. Este important sa cunoașteți și sa ințelegeți aceste reguli inainte de a merge pe drum in Marea Britanie. Daca este prima data cand conduceți in Regatul Unit, este important sa cunoașteți regulile de circulație, limita de viteza, taxele de drum și alte informații importante. Putere.ro a realizat cu reguli de circulație in Anglia, pe care este bine sa il studiați inainte de a conduce in aceasta țara. Mai jos aveți cateva sfaturi esențiale pe care trebuie sa le cunoașteți inainte de a incepe calatoria. Citește și: Reguli de circulație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca mergeți in vestul Europei, fie doriți sa vizitați orașe precum Budapesta, șansele sa ajungeți sa conduceți pe drumurile din Ungaria sunt destul de mari. Pentru a va face drumul mai ușor, v-am pregatit un ghid cu reguli de circulație in Ungaria. Ce trebuie sa aveți in mașina cand conduceți in…

- O mașina este probabil cel mai bun mod de a explora Franța. De la autostrazi la drumuri naționale sau rurale, rețeaua rutiera franceza este foarte densa. Șoferii au nevoie sa știe ce reguli de circulație in Franța trebuie sa respecte. Documente obligatorii pentru conducerea vehiculelor in Franța Daca…

- In 4 martie, Matteo Mancini va implini un anișor. Din pacate, va fi o aniversare trista pentru micuț și familia lui deoarece a fost diagnosticat la scurt timp dupa naștere cu afecțiuni foarte grave: sindrom West (o forma grava de epilepsie), Nigstamus (tulburare oculara) și hidrocefalie. Acum, parinții…

- Accidentul s-a produs aproape de iesirea din oras. Mircea Ionescu, in varsta de 64 de ani, circula dinspre strada Liege inspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a virat la stanga, peste linia dubla continua. Masina s-a ciocnit cu alta, condusa regulamentar din sens opus de un tanar in varsta…

- Aeroclubul Romaniei iți propune adventura vieții. Daca ai intre 15 ani și 23 de ani, cursurile sunt gratuite. Puteți incerca Plandrism, Avion ultraușor, Parașutism și Avion PPL (cursurile pentru PPL sunt doar contra cost și doar in anumite locații). ”Tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 impliniti (modulul…

- CT BUS anunta publicul calator ca, incepand de maine, 11 ianuarie 2021, intra in circulatie linia 14, pe ruta Zona Industriala Sat Vacanta ndash; Complex Comercial VIVO.Puteti accesa informatii utile despre linia 14 cu ajutorul aplicatiei CT BUS, disponibila pentru Android si iOS: primii 3 timpi reali…

- Drumeția pe munte s-ar fi putut incheia tragic pentru o persoana care a dat nas in nas cu un urs pe Drumului Vechi spre Poiana Brașov. Dispeceratului Național Salvamont a fost sesizat duminica seara, de prezența unui urs pe Drumul vechi care leaga orașul Brașov de Poiana Brașov via Pietrele lui Solomon.…

- Drumeția pe munte s-ar fi putut incheia tragic pentru o persoana care a dat nas in nas cu un urs pe Drumului Vechi spre Poiana Brașov. Dispeceratului Național Salvamont a fost sesizat duminica seara, de prezența unui urs pe Drumul vechi care leaga orașul Brașov de Poiana Brașov via Pietrele lui Solomon.…