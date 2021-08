Stiri pe aceeasi tema

- Regizorii Irisz Kovacs, Norbert Boda, Luiza Mihailescu, Tudor Nicorici si Alin Negutoiu au intrat in finala Festivalului-concurs DbutanT, a anuntat luni conducerea Teatrului "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe, potrivit agerpres.ro. Potrivit organizatorilor, in cadrul celei de-a VI-a editii…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe a reluat in aceasta vara sapaturile arheologice in situl Soimeni „Dambul Cetatii” din localitatea Pauleni-Ciuc, judetul Harghita, unde au fost descoperite urme de locuire din epoca cuprului, epoca bronzului si din perioada dacica. Potrivit…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a editie a Festivalului-concurs DbutanT, consacrata in acest an regizorilor si dramaturgilor debutanti. Organizatorii au precizat ca editia 2021 se va desfasura intr-un „format nou si complex, la sectiunea de debut…

- Trupa INEFFABLE, formata din patru tineri artisti din Miercurea Ciuc, isi va lansa noul album printr-un concert VR360 (Virtual Reality), proiectul fiind, potrivit initiatorilor, o premiera la nivel mondial. Filmarile pentru acest concert au fost realizate recent la Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu…

- Teatrul „Andrei Mureșanu" din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului-Concurs DeButanT, editia din acest an fiind consacrata regizorilor si dramaturgilor debutanti. DeButanT este unul dintre putinele festivaluri de teatru din tara care, pe langa posibilitatea…

- Primarul Antal Arpad a semnat azi contractul de vanzare-cumparare a fostei Fabrici de Tigarete din Sfantu Gheorghe, care intra astfel in proprietatea orasului. Ansamblul de cladiri monument istoric nu numai ca va fi salvat de la demolare, dar va servi comunitații in viitor: oferind oportunitați educaționale,…

- Palmaresul Secției de Atletism a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sf. Gheorghe s-a imbogațit cu inca o medalie de bronz obținuta de Rut Cristina Vasile, la Campionatul Balcanic de U20 care s-a desfașurat la Istanbul, in perioada 12-13 iunie a.c.. „Sportiva secției de atletism a CSM Sfantu Gheorghe,…

- Pentru iubitorii muzicii din Sfantu Gheorghe, și nu numai, Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, la inceput de saptamana, doua concerte: unul de pian și unul de flaut și pian. Astlef, in sala de concerte a instituției de cultura (Casa bastion, Sf. Gheorghe str. Oltului nr. 6) va avea loc astazi, la…