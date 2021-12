Regina Elisabeta, discurs emoționant despre pierderea lui Philip: „Crăciunul poate fi greu” In primul discurs de Craciun adresat britanicilor de la decesul soțului sau Philip, Regina Elisabeta a ales sa ofere un mesaj personal al momentelor dificile prin care a trecut in 2021 pentru a incuraja un popor se confrunta din nou cu o creștere a numarului de cazuri de coronavirus, in timp ce pandemia intra in al treilea an, relateaza The New York Times. De cand soțul ei, Prințul Philip, a murit in aprilie , britanicii au fost loviți puternic de doua valuri de Covid. Dupa restricții prelungite, Anglia s-a redeschis in aceasta vara cu multa bucurie, dar la doar cateva luni mai tarziu, mulți și-au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

