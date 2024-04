Regimul iranian comite acte de piraterie, a spus ministrul israelian de externe

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul lui aprilie si in urma unui atac israelian la Damasc, in Siria, situatia este mult mai tensionata in regiune. Acest atac israelian vizand Consulatul Iranului la Damasc s-a soldat cu 16 morti, inclusiv sapte membri ai Corpului Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a republicii islamice,…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi ca Israelul ar trebui sa renunte la controlul asupra Fasiei Gaza odata ce razboiul impotriva Hamas se va termina, informeaza vineri dpa, conform Agerpres. Intrebata cine ar trebui sa fie responsabil in Fasia Gaza dupa incheierea razboiului,…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a promis intr-o scrisoare adresata guvernului american ca va folosi armele furnizate de SUA numai in conformitate cu legislatia internationala, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a oficialului israelian.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat conducerea Republicii Moldova ca incearca sa distruga formatul negocierilor pentru reglementarea transnistreana si a facut o paralela cu guvernarea de la Kiev.

- Ministrul de externe egiptean, Sameh Shoukry a negat luni informatiile despre o ruptura a acordurilor de pace intre Israel si Egipt in cazul unei operatiuni militare israeliene de anvergura in orasul Rafah din sudul Fasiei Gaza, relateaza agentia EFE.Aceeasi agentie de presa a scris anterior, citand…

- Ministrul de externe israelian Israel Katz i a cerut demisia sefului agentiei ONU pentru refugiati palestinieni UNRWA , dupa acuzatii potrivit carora 12 angajati ai agentiei au fost implicati in atacul comis de gruparea islamista palestiniana Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, transmite duminica…

- Un mesaj transmis de un fotbalist israelian care joaca in campionatul turcesc a starnit contre diplomatice intre Israel și Turcia, potrivit Sky News.Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a acuzat Turcia ca acționeaza ca „brațul executiv al Hamas”, dupa ce un fotbalist israelian care joaca…