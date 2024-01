Stiri pe aceeasi tema

- A fost prins 'Regele etnobotanicelor'! Romanul era cautat de 11 aniAlin Rotaru, un fugar roman care era cautat și pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, a fost reținut in Barcelona. Barbatul arestat a ținut timp de șapte ore doua fete minore intr-un apartament din București.…

- Un barbat de 32 de ani din comuna bistriteana Zagra a fost prins de politisti si arestat, acesta fiind cautat de autoritatile spaniole pentru a fi cercetat intr-un dosar de omor. Curtea de Apel Cluj a dispus reținerea barbatului.

- Un barbat de 32 de ani din comuna bistriteana Zagra a fost prins de politisti si arestat, acesta fiind cautat de autoritatile spaniole pentru a fi cercetat intr-un dosar de omor, potrivit unui comunicat de presa remis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.

- Dosar penal pe numele unui barbat de 35 de ani, in zona Margina-Coșevița. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool. Barbatul avea o alcoolemie de peste 1 la mie.

- Proxenet urmarit național a fost prins in Cluj-Napoca dupa ce in perioada ianuarie - octombrie 2023, ar fi inlesnit, in mod repetat, practicarea prostituției de catre o femeie, de 37 de ani, in Cluj-Napoca. In timpul interacțiunii cu persoanele interesate, acesta ar fi utilizat o aplicație pentru distorsionarea…

- Politia Capitalei a fost sesizata, duminica, despre disparitia unui minor, cetatean camerunez, care, in cursul zilei de sambata, in jurul orei 17.00, a plecat de la adresa de domiciliu, din Sectorul 4 si nu a mai revenit pana in prezent, potrivit news.roMinorul disparut se numeste Sabgo Doumbe Mani,…

- Politisti din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au depistat duminica, 29 octombrie, un barbat, de 43 de ani, din municipiul Craiova, in timp ce conducea o motocicleta pe strada Frații Golești. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul ca acesta are suspendat dreptul de a conduce…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, urmarit la nivel european, a fost depistat, pe data de 27 octombrie, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau, impreuna cu cei din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Onești. Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare…