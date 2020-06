Stiri pe aceeasi tema

- ■ un tinar de 23 de ani, din Pingarati, i-a aplicat unui politist un cap in plina figura ■ dupa ce a fost imobilizat i-a injurat si amenitat pe oamenii legii cu acte de violenta ■ anterior, provocase un incident in trafic, certindu-se cu o soferita din Iasi ■ etilotestul a indicat o valoare de […] Articolul…

- Hotii raman pe strazi deoarece legea le permite o "portita": se pot impaca cu victimele. Un nou asemenea caz s-a intamplat recent in Iasi, dupa ce politistii Sectiei 5 au identificat doi tineri care au furat un motor de autoturism din curtea unui service. Unul dintre ei s-a impacat cu pagubitul si a…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Ialomita au efectuat 2 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri. Fata de un barbat a fost dispusa masura arestarii preventive.

- Robert Deniro a fost prins cu o sacoșa de droguri, pe strada, la Iași. Infractorul care i-a furat identitatea actorului american abia fusese eliberat... The post Robert Deniro a fost prins cu o sacoșa de droguri, pe strada appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat in varsta de 46 de ani, suspectat ca si-ar fi ucis concubina si ar fi abandonat-o intr-o padure de pe raza comunei Manoleasa, județul Botoșani, a fost arestat preventiv sub acuzatia de omor.Arestarea preventiva pentru 30 de zile a avut loc in baza unui mandat emis, marti seara, de magistratii…

- Handbalistul de origine franceza Pierre Yves Ragot a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce oamenii legii au gasit in locuința sa 700 de grame de cannabis și o instalație indoor de cultivare a drogului de risc, potrivit DIICOT. „In urma acțiunii din data de 4 iunie a procurorilor DIICOT – Serviciul…

- In vacanța mea de iarna din ianuarie 2020 am facut un tur la Ștefanești (langa Pitești) sa vedem in ce stare mai e Vila Florica a Bratienilor. Soțul meu e istoric și pasionat de monumente, fost președinte al Comisiei și cronicar al Bucureștilor vechi: și atunci cind sunt la București devin adesea șoferul…