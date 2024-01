Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care efectua o cursa de la Tokyo catre orasul Seattle a fost intors din drum, miercuri, dupa ce un pasager ar fi muscat de brat un membru al personalului de bord. Barbatul in varsta de 55 de ani, care ar fi cetatean american, a fost arestat de politia din Tokyo la aterizare, fiind […] The post…

- Premierul Marcel Ciolacu sustine ca nu i se pare corect ca un profesor care pregateste elevi olimpici sa castige la fel de mult ca unul care are elevi care nu iau Bacalaureatul. El afirma ca isi asuma reforme, chiar daca acestea sunt realizate in an electoral. „Nu putem sa nu avem tinte. Eu nu pot […]…

- Romanian truck drivers and farmers on Sunday slowed traffic around several cities, including the capital Bucharest, voicing a string of grievances from high tax rates to slow compensation payouts, according to Euractiv. In their fifth day of action, protesters also gathered at border areas, temporarily…

- Atac la o casa de amanet din Capitala. Un barbat mascat l-a stropit cu benzina pe un angajat. Incidentul șocant a avut loc in Dristor, in interiorul unei case de amanet. Un barbat mascat, care a intrat in agentie cu un bidon de doi litri in mana, a stropit ghiseul cu lichidul din sticla, lichid […]…

- Furtuna Gerrit aduce vanturi puternice și precipitații abundente, sub forma de ninsori și ploi. Zonele afectate se afla cu precadere pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii. Coduri galbene de vant si de ploi au fost emise pentru cea mai mare parte a teritoriului țarii. Faptul ca furtuna a primit…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…

- Coasta sudica a Marii Britanii a fost lovita in plin de furtuna Ciaran, care a provocat deja pagube materiale și panica in randul populației. Vanturile au atins viteze de 170 km/ora și au smuls acoperișuri de pe case, au spart geamuri și au facut ca mobilierul din gradinile britanicilor sa zboare pe…

- Populația nu poate fi informata cu privire la pericolul caderii dronelor rusești pe malul romanesc al Dunarii, din cauza lipsei semnalului GSM. Dupa ce localnicii, dar și turiștii, sau confruntat cu dificultati in a apela serviciile de urgenta, dar mai ales dupa ce lipsa semnalului pentru telefonia…