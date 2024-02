Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele reacții, dupa ce Palatul Buckingham a anunțat ca Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer. Printre cei care și-au exprimat ingrijoarea, dar și gandurile bune, se afla Joe Biden și fostul președinte al Americii, Donald Trump. Articolul Primele reacții ale liderilor mondiali,…

- Regele Carol al III-lea, in varsta de 75 de ani, are cancer, a anunțat luni Palatul Buckingham. „In timpul recentei intervenții spitalicești a Regelui pentru o marire benigna a prostatei, a fost observata o problema distincta de ingrijorare”, a precizat Palatul Buckingham intr-un comunicat. „Testele…

