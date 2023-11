Reformarea ministerelor, doar pe hârtie. Multe vorbe, puține fapte Anunțata cu surle și trambițe de acum doua luni, marea reformare a ministerelor bate pasul pe loc. Niciun secretar de stat nu a fost data afara, pana acum. La 26 septembrie, premierul Marcel Ciolacu mergea in Parlament, unde avea discursul referitor la proiectul privind masurile fiscal-bugetare, prin care voia reducerea cheltuielilor din zona bugetara, dar și impunerea de noi taxe. Printre masurile asumate era și cea legata de reducerea numarului de secretari de stat, care ar trebui implementata pana la 31 decembrie. Insa partea practica a deciziei politice pare sa dea batai de cap Coaliției.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

