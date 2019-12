Reforma pensiilor propusa de Macron a scos in strada peste 800.000 de nemultumiti

Peste 800.000 de oameni au manifestat joi in intreaga Franta, in contextul grevei declansate in aproape toate sectoarele de activitate pentru a protesta fata de reforma pensiilor.



Greva a beneficiat de o participare masiva in transporturi, educatie, politie, cultura si alte domenii, iar peste 800.000 de francezi au protestat in circa 70 de orase pentru a denunta reforma promisa de presedintele Emmanuel Macron.



De altfel, la manifestatia masiva de la Paris au luat parte 250.000 de oameni, potrivit sindicatului CGT. In capitala Frantei au avut loc si ciocniri intre fortele de…