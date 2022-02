Stiri pe aceeasi tema

- “Noi vom sustine reducerea taxelor intotdeauna inaintea oricaror alte masuri pentru reducerea preturilor daca exista cineva si ne arata ca o reducere a TVA duce la reducerea preturilor, PNL va sustine la toate preturile din economie. Reducerea taxelor pentru noi este un obiectiv, asta inseamna stat…

- Jumatate de milion de doze de droguri, atat au calculat procurorii ca s-ar fi putut realiza din cantitatile cumparate de iesean. Acesta lua, de multe ori, produse „noi" cu efecte psihoactive, abia inventate. La Tribunalul Iasi a fost condamnat la opt ani de inchisoare.

- Cea mai mare criptomoneda din lume a ajuns la 41.983 de dolari, marcand o crestere de 27% de la minimul anului de 32.950,72 dolari din 24 ianuarie, relateaza Reuters. Ether, moneda legata de reteaua blockchain ethereum, a depasit pragul de 3.000 de dolari pentru prima data din 21 ianuarie,…

- Președintele salvadorean Nayib Bukele a facut inca o predicție optimista privind bitcoin ( BTC ) la scurt timp dupa ce Fondul Monetar Internațional a cerut guvernului sau sa elimine statutul Bitcoin ca mijloc legal de plata, conform cointelegraph.com. Bukele a transmis luni Twitter pentru…

- Anunțul facut de FED, banca centrala de la Washington, la jumatatea lunii decembrie potrivit caruia iși reduce sprijinul pentru economie și se pregatește sa majoreze dobanzile de referința a taiat din elanul criptomonedelor la sfarșitul lui 2021.Unii analiști afirma totuși ca bitcoin va avea un nou…

- Medicul Adrian Marinescu a atenționat ca in a doua jumatate a lunii ianuarie se va semnala o creștere clara a numarului de persoane infectate cu Covid-19 din cauza Omicron, dar și ca in primavara vor fi „probleme”.

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase ‘Matei Bals’, Adrian Marinescu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca in tara noastra se va inregistra, in a doua jumatate a acestei luni, o crestere ‘clara’ a numarului de persoane infectate cu noul coronavirus si se asteapta ca in februarie,…

