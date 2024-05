Stiri pe aceeasi tema

- Top 10 cele mai bine imbracate vedete la MET Gala 2024. Zendaya, pe locul 1 Metropolitan Museum of Art din New York a gazduit, luni seara, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului! Este vorba despre MET Gala 2024, eveniment care a avut anul acesta tema „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”.…

- Linda Evangelista a revenit la Met Gala, cel mai important eveniment de fashion, dupa o absența de aproape un deceniu. Deși ținuta ei a fost foarte rafinata, ea nu a respectat codul vestimentar al galei, „The Garden of Time” (in trad. – Gradina Timpului).Pe 6 mai, la Muzeul Metropolitan de Arta din…

- MET Gala reunește celebritațile din toate domeniile la New York pentru un eveniment fastuos. Ținutele au fost spectaculoase și au atras toate privirile pe covorul roșu. Iata cum s-au imbracat vedetele de la Hollywood!

- De la Bad Bunny la Jennifer Lopez, valul de celebritati a inceput luni la gala Metropolitan Museum, eveniment filantropic de neratat la New York, in apropierea caruia se puteau auzi studenti pro-palestinieni, tinuti la distanta de politie, scrie AFP, potrivit news.ro

- Cantareața Tyla a impresionat cu ținuta purtata pe covorul roșu la Met Gala 2024, eveniment care a avut loc pe 6 mai, la Muzeul Metropolitan de Arta din New York. Rochia acoperita in totalitate de nisip a impiedicat-o pe artista sa defileze, astfel ca a fost purtata pe brațe de cinci barbați. In varsta…

- MET Gala 2024. Iata tot ce știm pana acum Este oficial! Jennifer Lopez, Zendaya, Chris Hemsworth și Bad Bunny vor fi gazdele MET Gala 2024. Evenimentul va avea loc in prima zi de luni a lunii mai la Metropolitan Museum of Art din New York. Mai exact, pe data de 6 mai 2024. Ce este Met Gala? Desfașurat…

- Red Carpet la Peoples Choice Awards 2024. Cele mai neinspirate apariții? Ediția din acest an a Peoples Choice Awards a avut loc duminica seara la Barker Hangar din Santa Monica (California). Pe covorul roșu și-au facut apariția nume cunoscute din industria filmului și a producțiilor de televiziune.…

- Premiera filmului Dune 2 la Londra s-a transformat, aseara, intr-o uluitoare parada de moda. Intreaga distributie a pasit pe nisip in loc de clasicul covor rosu. Actorii au avut parca ținute din alte lumi, in frunte cu Zendaya. Tanara a atras toate privirile intr-un costum metalic spectaculos. Articolul…