Red Bull a lansat o trotinetă electrică, cu autonomie de 60 de kilometri Ultima data cand o scuderie de Formula 1 a avut legatura cu lumea trotinetelor electrice era cand Xiaomi a facut echipa cu Mercedes-Benz pentru a co-brandui o serie de astfel de vehicule. Acum raspunsul vine dn tabara Red Bull Racing, care si-a lansat propria trotineta electrica. Are un design sportiv, in culorile scuderiei si vine cu o viteza maxima de 45 km/h si autonomie de pana la 60 de kilometri. Produsul se numeste RBS#1 si este un e-scooter in culori rosu-negru si care isi inspira unele dintre functii de la monoposturile Red Bull. Are frane foarte solide (4 pistoane si disc), un motor electric… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

