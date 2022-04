Stiri pe aceeasi tema

- Mihnea Costoiu, fost secretar de stat in Ministerul Educației, in prezent rector al UPB, a fost condamnat la 3 ani ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul bazei sportive Cutezatorii din București. Decizia nu este definitiva și poate fi contestata in apel. Decizia a fost luata de instanța suprema…

- Radu Mazare, fostul primar al orasului Constanta, a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul Polaris. Mazare a fost condamnat pentru luare de mita. In prima instanța, el fusese condamnat la 9 ani și 10 luni de inchisoare. Și afaceristul local Sorin Strutinsky a fost…

- Seful PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu, a fost trimis in judecata de DNA fiind acuzat ca si-ar fi folosit influenta pentru fraudarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi in cadrul Serviciului de Ambulanta Teleorman. Dosarul va fi judecat de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Eugen Pirvulescu…

