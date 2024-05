Stiri pe aceeasi tema

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…

- ”Astazi, 11 mai 2024, in jurul orei 07:25, ca urmare a neasigurarii a unui conducator auto la o trecere la nivel cu calea ferata, situata intre statiile Voila si Fagaras, s-a produs lovirea autoturismului de catre trenul IRN 473, la km 74+380. Din informatiile transmise de la fata locului, pasagerii…

- Accident grav in vestul țarii. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a lovit un cap de pod. Un barbat a murit in urma unui accident care a avut loc duminica pe DN 6, in localitatea Sadova Veche, din județul Caraș-Severin. Un autoturism a lovit...

- FOTO Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina pe calea ferata și a fost lovit de un tren Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina…

- Un barbat de 38 de ani a murit, duminica, in ziua de Paști, dupa ce a patruns pe calea ferata dintre localitațile sibiene Ruși și Șeica Mare, deși semaforul instalat la trecere era roșu. Mecanicul trenului și calatorii nu au fost raniți.

- Un accident cumplit s-a produs in Dolj, luni dimineața. Un barbat in varsta de 34 de ani s-a stins din viața, dupa ce s-a rasturnat cu mașina dincolo de partea carosabila. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața acestuia.

- Un accident ingrozitor a avut loc, vineri seara, la iesirea din municipiul Ramnicu-Sarat, catre Focsani. In urma impactului violent intre doua autoturisme, un barbat de 64 de ani si-a pierdut viata. Totodata, alte patru persoane au fost transportate la spital, una dintre ele fiind preluata cu ajutorul…

- Un grav accident a avut loc seara trecuta, in Ilfov. Doua persoane și-au pierdut viața și o alta fost ranita dupa ce doua mașini s-au bușit pe șoseaua Atomiștilor, din localitatea Magurele.