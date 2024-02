Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timis a hotarat, joi, achitarea medicului Virgil Musta, sef al Sectiei Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” din Timisoara, in dosarul „teste COVID-19”, in care a fost acuzat de procurorii DNA de instigare la abuz in serviciu. In acelasi dosar au…

- Ancheta a procurorilor DIICOT Alba Iulia, dupa ce o tanara a ramas fara conturile de Facebook și Instagram. Ce s-a intamplat Procurorii DIICOT Alba Iulia au avut pe masa un dosar de acces ilegal la un sistem informatic. Recent, in data de 1 februarie 2024, magistrații Tribunalului Alba au dat o soluție…

- Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a fost trimis, astazi, in judecata in dosarul Tabla, dupa ce magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins ultimele contestații depuse de acesta la dosar. Detaliaza Constantin Mihai: Costel Alexe, astazi președinte al Consiliului Județean Iași, este…

- Procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 17 ianuarie 2024, a unui suspect, avocat in cadrul Baroului Argeș, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influența. Avocatul ar fi pretins de la o persoana (martor in cauza), condamnata intr-un…

- Un avocat din Arges a fost retinut, joi, fiind acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta. A primit de la o persoana condamnata la inchisoare 10.000 de euro, pretinzand ca poate interveni pe langa judecatorii de Inalta Curte pentru a-i determina sa accepte un recurs in casatie.”Procurorii din cadrul…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins contestațiile in procedura de camera preliminara depuse de inculpații din dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, astfel ca in acest caz poate incepe judecarea pe fond. Va reamintim ca, acum mai bine de un an, fostul ministru…

- Lovitura de teatru. In 4 decembrie 2023 Inalta Culte de Casație și Justiție emitea Decizia numarul 2463, prin care „Respinge, ca inadmisibil, recursul formulat de intervenientul Partidul National Taranesc Crestin Democrat, prin Presedinte Ioan Doru Dancus, impotriva deciziei nr. 498 A din 21 martie…