Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul tehnologic Meta, cu sediul in SUA, a anuntat luni ca utilizatorii din Uniunea Europeana vor putea in curand sa si deconecteze intre ele conturile de Instagram si Facebook, precum si alte servicii Meta, informeaza marti agentia DPA citata de Agerpres.roAcest lucru se va intampla in anticiparea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au decis trimiterea in judecata a primarului comunei Șpring, județul Alba, Daniel Gheorghe Rusu, pentru savarșirea a patru infracțiuni de abuz in serviciu și participație improprie la fals intelectual in forma continuata.…

- Procurorii au clasat dosarul in care președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (PNL), era urmarit penal pentru luare de mita, acuzație facuta acum 6 luni, a anunțat Direcția Naționala Anticorupție, vineri, 29 decembrie, fara sa precizeze și motivul clasarii.Pe 14 decembrie, Mihai Lupu…

- Ioana Mihaila, fost ministru al Sanatații, a fost pusa sub urmarire de procurorii DNA in dosarul vaccinurilor.„Ca urmare a indeplinirii condițiilor legale și constituționale, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea corupției au dispus efectuarea in continuare…

- Mai mulți utilizatori de console PlayStation s-au trezit peste noapte cu conturile de PlayStation Network blocate, fara posibilitatea de a afla motivul sau sa poata sa conteste decizia intr-un fel sau altul. Sony ofera doar un mesaj generalist, care acuza „pagubiții” de frauda, iar orice incercare de…

- Andreea Balan și Victor Cornea au avut o noua apariție impreuna. Cei doi indragostiți iși traiesc public povestea de iubire și se bucura de nenumarate complimente primite din partea fanilor cantareței. De cateva luni de zile, Andreea Balan e intr-o relație cu Victor Cornea, jucator profesionist de tenis.…

- Dupa ce polițiștii au gasit mai multe droguri in casa acestuia, un barbat din Santimbru a fost trimis in judecata pentru savarsirea infracțiunii de detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept. In data de 08.09.2022, organele de poliție din cadrul IPJ Alba – Serviciul de Investigații…