Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la MIT, Brigham and Women’s Hospital și Harvard Medical School au dezvoltat un nou tratament potențial pentru alopecia areata, o boala autoimuna care provoaca caderea parului și afecteaza persoane de toate varstele, inclusiv copii. In esența, chelia ar putea sa dispara de pe capul barbaților!

- Majoritatea dintre noi avem in casa un animal de companie, fie el caine sau o pisica. Dar, deși amandoua sunt simpatice, unul dintre ele este singurul animal pe care nimeni nu-l poate dresa, chiar daca majoritatea romanilor il au in casa. De ce este pisica singurul animal pe care nimeni nu-l poate dresa?…

- Cercetatorii au descoperit ca, cu cat oamenii isi folosesc mai mult creierul la locul de munca, cu atat mai bine par sa fie protejati impotriva problemelor de gandire si de memorie care apar odata cu inaintarea in varsta, potrivit The Guardian. Persoanele cu locuri de munca de rutina si repetitiva…

- O echipa de oameni de știința din sudul Chinei a facut recent o excursie pe malul marii, dar vizita nu a fost o vacanța tipica pe plaja. Cautau creaturi marine cu aspect necunoscut. Și au gasit unul sub forma unei noi specii cu aproximativ 170 de ochi. Cercetatorii au vizitat țarmul stancos din Huidong…

- Caderea parului poarta denumirea și de alopecie. Este afecțiunea dermatologica intalnita atat la femei, cat și la barbați, se manifesta prin pierderea firelor de par in orice parte a corpului, insa are loc preponderant in zona scalpului și se mai poate numi și chelire. Citește alopecia, cauze și factori…

- Potrivit The Guardian, oamenii de stiinta au descoperit ca utilizarea prelungita a anumitor medicamente progestogene a fost legata de un risc mai mare de meningiom, care sunt tumori (de obicei necanceroase) care se formeaza in tesuturile din jurul creierului.Dar, desi riscul de meningiom a fost mai…

- Profesor universitar și decanul Facultații de Medicina de la Universitatea de Medicina și Farmacie București, Catalin Cirstoiu a format generații intregi de viitori doctori și a dovedit ca poate administra eficient cel mai complex și important spital de urgența din sud-estul Romaniei.Experiența sa indelungata…

- @ Neglijarea micului dejun poate avea consecințe negative asupra sanatații noastre, inclusiv asupra sistemului imunitar, arata cele mai recente cercetari in domeniu Studiile efectuate au demonstrat ca saritul peste micul dejun poate duce la o scadere a producției de celule imunitare in maduva osoasa.…