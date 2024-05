Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Luminita Odobescu, a avut, vineri, la Paris, o intrevedere bilaterala cu ministrul pentru Europa si afaceri externe al Republicii Franceze, Stephane Sejourne, potrivit news.ro

- Un sistem unic de plata pentru serviciile publice plaseaza Bucureștiul in topul capitalelor europene, oferind avantaje clare atat pentru rezidenți, cat și pentru vizitatori. Conform unei analize recente realizate de Asociația Romana pentru Smart City (ARSC), metodele de plata prin SMS pentru transportul…

- Cele mai recente studii arata ca oamenii din Europa iși pierd aproape 3 zile din viața lor in fiecare an din cauza aglomerației in trafic. Totuși, intrebarea adevarata este unde se situeaza Bucureștiul? Experții de la Moneybarn au analizat numarul mediu de ore pierdute in trafic pe an, emisiile medii…

- Surpriza! Bucureștiul se afla printre orașele europene cu cele mai accesibile locuințe, conform unui studiu recent. Clasamentul se bazeaza exclusiv pe prețul mediu pe metru patrat in raport cu salariul mediu, fara a lua in considerare și alte aspecte importante precum calitatea locuințelor sau condițiile…

- Saptamana trecuta, Bucureștiul a fost gazda unui eveniment ce va ramane inscris in analele politicii europene: Congresul Partidului Popular European (PPE). In cifre, acest „summit internațional” a insemnat peste 2000 de delegați și alte sute de invitați din 44 de țari din UE și Europa, 15 șefi de stat…

- Știi care este orașul din Romania care i-a cucerit definitiv pe turiștii straini? Este un oraș vibrant care a reușit sa se impuna in topul destinațiilor favorite din Europa pentru turiștii straini. Cu un mix unic de cultura, istorie și ospitalitate, acesta a devenit o alegere populara pentru calatorii…

- Platforma European Coffee Trip a pus pe harta Batranului Continent 549 de prajitorii si aproape 4.000 de cafenele de specialitate. Cele mai multe unitati sunt in Londra, Praga si Berlin. Bucurestiul e pe locul al saselea in totalul oraselor analizate din Europa. Bucurestiul are 80 de cafenele de…

