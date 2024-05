FOTO-VIDEO – Rușii au mutat arme nucleare in Belarus: americanii au detectat locația Ziarul american New York Time (NYT) susține ca a identificat unde a amplasat Rusia armele nucleare in Belarus. Ziarul a publicat unele imagini din satelit in susținerea afirmațiilor. Instalația este situata la 32 de km nord de granița cu Ucraina, intr-un loc de depozitare militar in apropierea orașului Osipovichi. Unele dintre construcția recenta de acolo au caracteristici unice pentru instalațiile de stocare nucleara la bazele din interior din Russia . Focoasle nucleare sunt de obicei depozitate in apropierea bazelor militare unde sunt staționați purtatori de astfel de arme. Presupusa baza de… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova spera ca exercițiile viitoare ale Rusiei privind folosirea armelor nucleare nestrategice vor racori "capetele fierbinți" in Occident, se precizeaza intr-o declarație a Ministerului de Externe al Rusiei, conform TASS, scrie Rador Radio Romania.

- Lituania devine din ce in ce mai activa in fața acțiunilor Rusiei, ale lui Vladimir Putin personal vizand teritoriile vecine. Președintele lituanian, Gitanas Nauseda, a facut vineri o declarație ce a atras atenția, referitoare la ideea emisa de omologul sau polonez Andrzej Duda de a vedea instalate…

- Fostul șef al informațiilor militare finlandeze, generalul in rezerva Harri Ohra-aho, a calificat drept „absurda din punct de vedere operațional” recenta decizia a Rusiei de a muta in peninsula Karelia, langa granița cu Finlanda, o brigada de rachete balistice Iskander-M, capabile sa poarte inclusiv…

- Statele Unite au in prezent 5.044 de focoase nucleare in arsenalul sau militar, in timp ce Rusia are 5.580, potrivit unui studiu realizat de Federația Oamenilor de Știința Americani. Potrivit acestui studiu, China are 500 de focoase nucleare, Franța are 290, iar Marea Britanie are 225.

- Mii de persoane au defilat sambata in Germania la marsuri ale pacii, obisnuite in aceasta tara inaintea Pastelui Catolic. Anul acesta au fost marcate de razboaiele din Ucraina si Fasia Gaza si au fost dezaprobate de liderii coalitiei de guvernare, manifestantii cerand iesirea Europei din logica razboiului…

- Președintele Vladimir Putin a avertizat miercuri, 13 martie, Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear și ca, daca Statele Unite vor trimite trupe in Ucraina, acest gest va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, scrie agenția de presa Reuters,…

- Sistemul HIMARS ar fi fost distrus cu o racheta Iskander. Inregistrarea video a aparut marți noaptea pe canalele de Telegram rusești, fiind redistribuita apoi pe Twitter de bloggerii militari ai Rusiei și alte surse pro-Kremlin:The first visual confirmation of the destruction of the HIMARS MLRS of the…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 29 februarie, in discursul sau anual catre națiune, ca țarile occidentale risca sa provoace un razboi nuclear daca trimit trupe sa lupte in Ucraina, afirmand ca forțele nucleare ale Moscovei sunt „intr-o stare de pregatire deplina” și pot lovi ținte din…