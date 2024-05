Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al SRI Florian Coldea și fostul general SRI Dumitru Dumbrava, autorul sintagmei „campul tactic” din justiție, au fost plasați joi noapte de procurorii DNA, dupa audieri maraton, sub control judiciar cu cauțiune de 500.000 de lei, potrivit Agerpres. Coldea a iesit vineri din sediul DNA dupa…

- Primarul comunei Cochirleanca din județul Buzau, Nicolae Stancu, și viceprimarul Dumitru Enache au fost plasați sub control judiciar, conform unei decizii a magistraților Judecatoriei Ramnicu Sarat. Aceasta masura intervine in contextul unui dosar care investigheaza presupusa gestionare defectuoasa…

- Un padurar din judetul Dambovita a fost agresat de doi barbati, acestia fiind plasati sub control judiciar pentru 60 de zile. Barbatii au fost nemultumiti de cantitatea de lemn pe care padurarul le-o pregatise pentru transport.