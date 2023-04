Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, incetarea procesului penal impotriva rectorului Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, ca urmare a prescrierii faptelor, fiind anulata condamnarea de trei ani inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu pe care acesta o primise…

- Curtea de Apel București a decis vineri inlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru frații Andrew și Tristan Tate și cele doua complice ale lor.Dosar 8921/3/2023 - In baza art. 204 Cod procedura penala raportat la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedura penala admite contestațiile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi incetarea procesului penal impotriva judecatoarei Elena Burlan-Puscas, care primise in prima instanta o condamnare de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru coruptie, dupa ce faptele s-au prescris. In iulie 2020, Elena Burlan-Puscas a fost condamnata de…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri incetarea procesului penal impotriva celor doi directori de la compania Hexi Pharma, Flori Dinu si Mihai Leva, condamnati in prima instanta la cate 3 ani de inchisoare, dupa ce judecatorii au constatat ca faptele de care sunt acuzati s-au prescris. Flori Dinu,…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au ridicat, in vederea confiscarii, parfumuri contrafacute in valoare de aproximativ 700.000 de lei, in urma a noua perchezitii domiciliare efectuate in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov.„La data de 13 februarie, politistii…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat 9 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala și criminalistica, privind infracțiuni…