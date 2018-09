Stiri pe aceeasi tema

- O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta extraordinara care va avea loc joi, urmand sa fie suplimentate bugetele de la centrul de proiecte educationale PROEDUS cu 12 milioane de lei si cu 8 milioane de lei la Directia Generala de Asistenta…

- O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta extraordinara care va avea loc joi, urmand sa fie suplimentate bugetele de la centrul de proiecte educationale PROEDUS cu 12 milioane de lei, si la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB),…

- Proiectul propus de Primarul General, Gabriela Firea, prin care Primaria Capitalei va inființa o banca de alimente, o cantina sociala precum și un centru de asistența pentru mama și copil și reintegrare socio-profesionala, a fost aprobat ieri in ședința Consiliului General al Municipiului București.…

- Tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului li se va oferi posibilitatea angajarii intr-una dintre companiile municipale si obtinerii unei locuinte de serviciu, conform unui proiect de hotarare care figureaza pe ordinea de zi a sedintei din 23 august a Consiliului General al Capitalei.…

- Elevii bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani ar putea beneficia de un sprijin financiar in cuantum de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, in cazul in care venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- Conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 23 august a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sprijinul financiar pentru prevenirea abandonului scolar urmeaza sa fie acordat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB). Beneficiarii…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al…

- A trecut un an de cand Primaria Capitalei acorda stimulente financiare in valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-nascuți. In urma acestei decizii, a crescut numarul populației din București. Libertatea are cifrele care dovedesc ca, in ultimul an, numarul total al bucureștenilor a crescut cu 7.516…