Record negru pentru Franța: peste 60.000 de cazuri noi de COVID-19 într-o singură zi Franța inregistreaza un nou record negru al pandemiei de coronavirus, dupa ce autoritațile au raportat, vineri, 60.486 de noi infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore, relateaza Hotnews.Joi,autoritațile franceze au raportat 58.046 de noi infectari.Totodata,aceasta țara a raportat 828 de noi decese in ultimele 24 de ore, fața de 363inregistrate joi.In ultimele24 de ore, 553 de persoane au fost internate in spital, in timp ce 101 persoaneau fost duse la terapie intensiva de ieri pana azi, un bilanț in scadere fațade ziua precedenta, cand Franța a raportat 141 de persoane transferate la ATI.De… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

