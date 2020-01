Fortele americane au lansat anul trecut 7.423 bombe si alte munitii in raidurile aeriene desfasurate in Afganistan, un record in ultimii zece ani, potrivit cifrelor US Air Force, consultate de AFP marti. Aceasta cifra, in crestere in raport cu 2018 (7.362), este de sapte ori mai mare decat numarul proiectilelor lansate in Afganistan in 2015 (947). De asemenea este cu 80% mai mult fata de loviturile aeriene din 2009 (4.147 de bombe), in plina 'ascensiune' a trupelor sub Barack Obama. Coalitia internationala condusa de SUA a numarat in 2010-2011 circa 130.000 de militari, intre care 100.000…