Record de elevi care învață online, în Dolj: 679 de clase Județul Dolj a ajuns in aceasta saptamana la 679 de clase de preșcolari, elevi și școlari care invața online. Școlile și gradinițele au suspendat cursurile fie din lipsa infrastructurii și a personalului, fie din cauza numarului mare de cazuri de infectare cu virusul SARS- COV 2 in randul copiilor. Chiar daca unitațile școlare vor intra in vacanța de saptamțna viitoare, in Dolj au fost și, ieri, școli și gradinițe care au facut solicitare pentru a trece activitațile didactice online. Una dintre școlile aflate in apropierea Craiovei a cerut chiar prelungirea activitații online pentru inca doua… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

