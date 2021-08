Stiri pe aceeasi tema

- Sydney, cel mai populat oras al Australiei, care se afla in a opta saptamana de carantina, a inregistrat un varf de decese asociate Covid-19 in decurs de 24 de ore. In Melbourne urmeaza alte doua saptamani de carantina, trebuie sa se supuna unei restrictii de circulatie pe timp de noapte, masuri impuse…

- Sydney, cel mai populat oras al Australiei, care se afla in a opta saptamana de carantina, a inregistrat un varf de decese asociate Covid-19 in decurs de 24 de ore, in timp ce locuitorii Melbourne, unde urmeaza alte doua saptamani de carantina, trebuie sa se supuna unei restrictii de circulatie pe timp…

- Sydney, cel mai populat oras al Australiei, care se afla in a opta saptamana de carantina, a inregistrat un varf de decese asociate Covid-19 in decurs de 24 de ore, in timp ce locuitorii Melbourne, unde urmeaza alte doua saptamani de carantina, trebuie sa se supuna unei restrictii de circulatie pe…

- Indonezia, epicentrul crizei sanitare in Asia, cu aproximativ 50.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 confirmate zilnic, a anuntat vineri un numar record de decese asociate Covid-19, potrvit news.ro. Pentru ultimele 24 de ore, tara asiatica a raportat 1.566 de decese asociate Covid-19,…

- Strazile din Sydney erau aproape goale sambata dimineata inaintea unui nou lockdown strict de doua saptamani, decretat pentru a limita raspandirea variantei Delta a noului coronavirus, mult mai contagioasa in raport cu tulpinile precedente, in cel mai mare oras al Australiei, informeaza AFP, potrivit…

- Medicul Alexandru Rafila avertizeaza ca in toamna, cifrele cu privire la criza COVID-19 nu vor mai arata la fel de bine precum cele din prezent. Deputatul PSD spune ca in toamna, Romania ar putea inregistra mai multe infectari și decese. „Deci, probabil ca o creștere a interesului pentru vaccinare va…

- India a depasit pragul de 300.000 de decese asociate COVID-19, devenind a treia tara din lume care a atins aceasta cifra, dupa Statele Unite si Brazilia. Pandemia continua sa faca ravagii in aceasta tara cu 1,3 miliarde de locuitori, potrivit Agerpres. Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul total…

- India a raportat 4.454 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilanțul total al morților sa ajunga, luni, la 303.720, potrivit ministerului sanatații din aceasta țara, citat de AFP și Agerpres . Dintre cele peste 303.720 de decese asociate COVID-19, 50.000 au fost inregistrate…