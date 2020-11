Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cheltuit mai bine de 1 milion de lei pe minut, in primele șapte ore de cand s-a dat startul celui mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului. De banii aceștia, cei mai mulți romani și-au luat produse pentru casa și ingrijirea locuinței, dar și produse de beauty și ingrijire personala.…

- Al doilea val al pandemiei ”decimeaza” angajații din Europa. Concedieri record și creșteri ale șomajului la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii Rata somajului in Marea Britanie a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani in trimestrul trei din 2020, iar concedierile…

- Scrisoare trimisa de catre Ramona Ioana Bruynseels: „Domnule Orban, romanii sunt OAMENI, nu CIFRE! Domnule Prim-ministru, Inchiderea “peste noapte” a piețelor reprezinta doar ultima picatura dintr-o cascada de acțiuni grabite, superficiale și ineficiente cu care incercați sa…

- La ora la care scriu acest articol citesc un studiu care arata ca numarul romanilor care au folosit cardul pentru plați online a crescut cu 14% in 2020, comparativ cu anul 2019. Pandemia de coronavirus ne-a schimbat multora obiceiurile, iar comportamentul fața de shoppingul online nu face excepție.

- ”Piata rezidentiala din Bucuresti si imprejurimi a inregistrat in 2020 un nou an cu rezultate record in ceea ce priveste livrarile de locuinte noi. Peste 16.000 de unitati rezidentiale ar putea fi livrate pe piata pana la finalul acestui an, stabilindu-se astfel un nou record local”, potrivit raportului…

- Marea Britanie a suferit o prabușire record aeconomiei in al doilea trimestru al anului, cand masurile de blocare COVID-19 erau in vigoare, deși declinul a fost ușor mai mic decat s-a estimat prima data, anunța Reuters citata de Mediafax.Produsul intern brut a scazut cu 19,8% in cele trei…

- Pandemia de coronavirus depașește record dupa record in India. Astfel, au fost inregistrate intr-o singura zi 97.894 de cazuri noi de covid-19 - un ”record” de la inceputul pandemiei, a anuntat joi Ministerul indian al Sanatatii, relateaza Reuters.

